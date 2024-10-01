بصواريخ “فادي 4″… المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في قاعدة “غليلوت”

أعلنت المقاومة اللبنانية أنها استهدفت بصليات صاروخية العدو الإسرائيلي في قاعدة “غليلوت” التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد، والتي تقع في ‏ضواحي “تل أبيب” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى استهداف مواقع وتجمعات أخرى.

وقالت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏ودفاعاً عن لبنان ‌‏وشعبه وفي إطار سلسلة عمليات “خيبر” ورداً على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها ‏العدو الإسرائيلي، وبنداء “لبيك يا نصر الله”، أطلقت المقاومة صليات صاروخية من نوع فادي 4 ‏على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 ومقر الموساد التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب”.‏

وأوضحت المقاومة في بيان ثان أنها ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين في لبنان استهدف مقاوموها بصلية صاروخية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي ‏قرب مستوطنة “روش بينا”، كما استهدفوا بصاروخ فلق 2 تجمعاً لقوات العدو ‏في ثكنة “دوفيف”، كما استهدف مقاتلو المقاومة بـ 32 صاروخ ‏كاتيوشا ‏تجمعاً لجنود العدو بين موقعي الرمثا والسماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.