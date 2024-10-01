حزب الله اللبناني: استهداف قناة الصراط استكمال لهمجية العدو الإسرائيلي

أدانت العلاقات الإعلامية في حزب الله القصف الهمجي المدمّر للعدو الإسرائيلي لمبنى قناة الصراط الإعلامية في الضاحية الجنوبية لبيروت، معربة عن تضامنها الكامل مع المؤسسة وإدارتها والعاملين فيها.‏

وقالت العلاقات الإعلامية في الحزب في بيان لها: “‏إنّ ما أقدم عليه العدو الصهيوني هو استكمال لهمجيته وعدوانه على كل المؤسسات الإعلامية ‏بدءاً من استهداف الصحفيين في غزة ولبنان منذ بداية معركة طوفان الأقصى دون أي رادع ودون ‏أي اكتراث للقوانين والمواثيق الدولية”.‏

وأضاف البيان: إنّنا نُطالب جميع المؤسسات الإعلامية والتجمعات المهنية والنقابية والقانونية الدولية والعربية ‏بإدانة هذا العدوان الصهيوني الصارخ وفضح الممارسات الإجرامية التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏بحق وسائل الإعلام والإعلاميين.