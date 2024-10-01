دوريات مشتركة روسية صينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

أعلن أسطول المحيط الهادئ الروسي أن السفن الحربية الروسية والصينية بدأت دوريات مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم.

وذكر الأسطول في بيان، نقلته وكالة سبوتنيك، أن “السفن الحربية الروسية والصينية قامت بتجديد الإمدادات في بحر أوخوتسك بعد مشاركتها في تدريبات “بيبو – إنترأكشن 2024″، وشكلت مجموعة تكتيكية وبدأت في تنفيذ مهام الدوريات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث عبرت مجموعة السفن مضيق بوسول ودخلت شمال غرب المحيط الهادئ”.

وستجري الطواقم تدريبات وتمارين قتالية خلال الدوريات المشتركة بما في ذلك الدفاع ضد الغواصات والإنقاذ البحري.

وتضم المجموعة التكتيكية الروسية سفناً حربية كبيرة، فيما تشارك في الدورية مدمرات صينية وفرقاطة وسفينة إمداد متكاملة.

وكانت انطلقت سرية مشتركة من السفن من أسطول المحيط الهادئ الروسي والبحرية الصينية من فلاديفوستوك في الـ 21 من الشهر الماضي للمشاركة في التدريبات البحرية “بيبو – إنتر أكشن 2024”.