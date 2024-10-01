في أم الرشراش ويافا المحتلة.. القوات اليمنية تستهدف موقعين عسكريين للعدو 

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف موقعين عسكريين للعدو الإسرائيلي في منطقة “أم الرشراش” ويافا المحتلة، وحققت أهدافها بنجاح.

وجاء في بيان للقوات اليمنية: إنه “انتصاراً للشعبين الفلسطيني واللبنانيّ ودعماً للمقاومتين الباسلتين الفلسطينية واللبنانية استهدف سلاحُ الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيليّ في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا، وكذلك استهدفت أهدافاً عسكرية في منطقة أم الرشراش “إيلات” بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 4 وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح”.

وأضاف البيان: “تحيي القواتُ المسلحة اليمنية المقاتلين الصامدين في فلسطين ولبنان لدفاعهم عن الأمة، وهي تواجه العدوان الإسرائيلي الأمريكي ومخططاته الهادفة إلى إخضاع جميع البلدان والشعوب، وتؤكد وقوفها العمليّ إلى جانب الشعبين الفلسطينيّ واللبناني حتى دحر العدوان وإفشال مخططاته الإجرامية ومؤامراته التوسعية”.

ودعت جميع الشعوب العربية والإسلامية إلى المشاركة الفاعلة في هذه المعركة المصيرية.