وصول طائرة إيرانية إلى مطار اللاذقية الدولي تحمل مساعدات إنسانية للوافدين اللبنانيين

وصلت اليوم إلى مطار اللاذقية الدولي طائرة محملة بمساعدات إنسانية إيرانية مقدمة للمواطنين اللبنانيين الوافدين إلى سورية، جراء العدوان الإسرائيلي، وتشمل المساعدات مواد غذائية وإغاثية من خيام وأغطية ومستلزمات العناية بالنظافة الشخصية وغيرها من الاحتياجات الأساسية للأسر، ليصار إلى نقلها لمستحقيها.

وقامت الجهات المختصة بمطار اللاذقية وبالتعاون مع القوات الروسية العاملة في مركز التنسيق الروسي بقاعدة حميميم بالإشراف على تفريغ حمولة طائرة المساعدات.