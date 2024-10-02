القوات المسلحة اليمنية تستهدف مواقع عسكرية للكيان في عمق الأراضي المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفتْ مواقع عسكرية للعدو الإسرائيلي في عمق الأراضي المحتلة.

وفي بيان لها، ذكرت القوات اليمنية: إنه “انتصاراً لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعما للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفتْ مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة نوع قدس5″، موضحة أن الصواريخ تمكنت من الوصول إلى أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية.

وأشار البيان إلى أن “القوات المسلحة اليمنية تبارك عملية “الوعد الصادق 2″ التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية ضد العدو الإسرائيلي، وتؤكد استعدادها للمشاركة في أي عمليات عسكرية مشتركة ضد هذا العدو انتصاراً للشعبين الفلسطيني واللبناني ورداً على أي عدوان اسرائيلي يطال جبهات الإسناد”.