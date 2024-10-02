المقاومة اللبنانية تتصدى لمحاولة تسلل لقوات العدو إلى العديسة

أعلنت المقاومة اللبنانية عن تصديها لمحاولة قوات العدو الإسرائيلي التسلل إلى بلدة العديسة في الجنوب اللبناني، وكبدتها خسائر وأجبرتها على التراجع.

وذكرت المقاومة في بيان لها: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مقاتلونا فجر اليوم لِقوة من مشاة العدو الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة من جهة خلة المحافر واشتبكوا معها وأوقعوا بها خسائر وأجبروها على التراجع”.

وفي بيانات أخرى أعلنت المقاومة استهدافها تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في ثكنة الشوميرا بِصلية صاروخية وحققت فيه إصابةً مباشرة، كما استهدفت تجمعاً لِقوات العدو في مستوطنة شتولا بِصاروخي بركان، وحققت فيه إصاباتٍ مؤكدة.

وأشارت المقاومة إلى أن مقاتليها استهدفوا قوة مشاة كبيرة في مستوطنة مسكفعام بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، وحققوا فيها إصابة ‏مباشرة ودقيقة.