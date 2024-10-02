بزشكيان: إذا كرر الصهاينة اعتداءاتهم على إيران فسيتلقون رداً ساحقاً

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه إذا أخطأ الصهاينة وكرروا اعتداءاتهم على إيران فسيتلقون رداً ساحقاً.

وخلال اجتماع الحكومة الإيرانية، قال بزشكيان : “نحن لا نساوم بشأن كرامة الشعب الإيراني”، مؤكداً أن عملية القوات المسلحة الإيرانية (الوعد الصادق2) أثبتت مرة أخرى أن “القبة الحديدية الصهيونية المزعومة أكثر هشاشة من الزجاج”.

من جانبها، صرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن عملية (الوعد الصادق2) نفذت دفاعاً عن الشعب الإيراني ومصالحه ووفقاً للقوانين الدولية.

وذكرت مهاجراني: “كانت هذه العملية ناجحة رغم أن وسائل إعلام العدو روجت لأكاذيب عن فشلها وهو ما تعودنا عليه من قبلهم”، موضحة أن “مواقف بلادها كانت دائماً باتجاه السلام والاستقرار، ولكن إذا تجاوز أحد خطوطها الحمراء فإنها سترد عليه بقوة”.