مجزرة جديدة في خان يونس.. 40 شهيداً وعشرات الجرحى

استشهد 40 فلسطينياً وأصيب العشرات فجر اليوم جراء مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا أن الطواقم الطبية انتشلت جثامين 40 شهيداً غالبيتهم من الأطفال والنساء وأنقذت عشرات الجرحى بعد توغل بري وقصف جوي لجيش الاحتلال على المناطق الجنوبية الشرقية من خان يونس وخاصة أحياء معن وقيزان النجار والمنارة.

وفي وقت سابق، قصف الاحتلال مدرسة ومعهدا للأيتام يؤويان نازحين في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة أكثر من 20 آخرين.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع.