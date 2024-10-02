مظاهرة في شيكاغو رفضاً للعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان

تظاهر المئات من النشطاء والمناصرين للحقوق الفلسطينية أمام قنصلية كيان الاحتلال الإسرائيلي بمدينة شيكاغو بولاية إلينوي في الولايات المتحدة، رفضاً للعدوان الإسرائيلي الهمجي على فلسطين ولبنان.

وذكرت وكالة وفا أن المتظاهرين طالبوا بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع وإنهاء العدوان على لبنان ووجهوا دعوة إلى أعضاء الكونغرس والإدارة الأميركية بالتوقف عن إرسال الأموال والمساعدات العسكرية إلى الاحتلال لأنها تسمح له بارتكاب المزيد من المجازر.