أبخازيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على دمشق

أدانت وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية أبخازيا بشدة العدوان الإسرائيلي على دمشق، واستهدافه السكان الآمنين والبنية التحتية المدنية.

وقالت الوزارة، في بيان: إن “الطيران الإسرائيلي شن اعتداءً جوياً مساء أمس مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق، حيث توجد بعثات دبلوماسية للعديد من الدول، بما فيها مقر سفارة جمهورية أبخازيا لدى الجمهورية العربية السورية، وأسفر الاعتداء عن استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح”.

وشدد البيان على أن “مثل هذه الاعتداءات غير المقبولة، والمحظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب أن تتوقف على الفور”، مضيفاً: “إننا على قناعة بأن هذه الأعمال العدوانية لن تؤدي إلى السلم، وإنما تقرب العالم أكثر من حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط”.