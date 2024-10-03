أربع عيادات متنقلة من صندوق الأمم المتحدة للسكان للصحة

في إطار تعزيز استجابة القطاع الصحي بالظروف العادية والطارئة وبجهود حثيثة ونوعية، تسلمت وزارة الصحة من صندوق الأمم المتحدة للسكان أربع عيادات متنقلة ستشكل أداة قوية لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

وفي تصريح صحفي، أشار وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية، إلى العلاقة العميقة بين الوزارة والصندوق والتي شملت سابقاً مجالات العمل المشتركة في الكوارث والجوائح، واليوم تسلمت الوزارة أربع عيادات متنقلة لتقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين في مكان إقامتهم.

وبين ضميرية أن العيادات المتنقلة تتميز بأنها أداة قوية لتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والوقائية مثل اللقاحات، والعلاجية مثل علاج الإصابات، والصحة الإنجابية والتوليد، لافتاً إلى أن أهمية هذه العيادات في استخدامها بالمناطق التي تعاني من الكوارث أو الجوائح أو المناطق الريفية أو صعبة الوصول، إضافة إلى معالجة الوافدين حالياً من لبنان، حيث ستستخدم هذه العيادات لخدمة المرضى في المناطق المتواجدين فيها.

بدورها أكدت ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان موريل مافيكو على الشراكة الحقيقية بين الوزارة والصندوق، وخاصة في مجال القطاع الصحي، لافتة إلى أن العيادات المتنقلة المقدمة لوزارة الصحة ستعمل على تقديم الخدمات الصحية لكل المجتمعات المحلية والبعيدة عن مراكز المدن في كل المحافظات، إضافة الى تقديم الخدمات للوافدين إلى سورية من لبنان.