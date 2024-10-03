الخميس, أكتوبر 3, 2024
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اتحاد الصحفيين العرب يدين استهداف الكوادر الصحفية في سورية ولبنان

Raghad

 

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب الجرائم التي يشنها العدو الإسرائيلي ضد لبنان وسورية ما أسفر عن استشهاد عدد كبير من الشعبين الشقيقين إضافة إلى كوادر صحفية فيهما وكان آخرها استشهاد الإعلامية السورية صفاء أحمد.

وطالب الاتحاد كافة المنظمات الإعلامية الدولية ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته والقيام بوضع حد لهذا الإرهاب والجرائم التي ترتكبها قوات العدو الصهيوني وتوفير الحماية للشعبين السوري واللبناني الشقيق.

وأشار الاتحاد إلى أن الشهيدة صفاء كانت من المذيعين الذين يعتمد عليهم في تغطية الأحداث الكبرى والبرامج المهمة ودافعت عن حقوق المرأة.