المقاومة اللبنانية تستهدف العدو في موقع حانيتا ومستوطنة مسكاف عام

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية العدو الإسرائيلي في موقع حانيتا ومستوطنة مسكاف عام، وحققت فيهما إصابات مباشرة .

وجاء في بيان للمقاومة أن مقاتليها استهدفوا عند الساعة الواحدة والربع من فجر اليوم تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في موقع حانيتا بقذائف المدفعية، وحققوا فيه إصابةً دقيقة .

وفي بيان ثان، أعلنت المقاومة عن استهداف مستوطنة مسكاف عام بِصلية صاروخية في الثانية فجرا، وتحقيق إصابة مباشرة.

وكان مصدر ميداني في المقاومة اللبنانية أعلن أمس قتل وجرح أكثر من 80 ضابطاً وجندياً من قوات العدو الإسرائيلي، وتدمير نحو خمس دبابات ميركافا خلال اشتباكات على أكثر من محور في جنوب لبنان.