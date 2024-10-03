بدء تركيب اللوحات الجديدة على المركبات في دمشق وريفها

وصل عدد لوحات السيارات التي تم منحها وتركيبها في إطار اعتماد النماذج الجديدة منذ بداية الشهر الجاري في مديريتي نقل دمشق وريف دمشق نحو 700 لوحة من مختلف الفئات.

وأوضحت وزارة النقل أنها بدأت بشكلٍ عملي بمديريتي نقل دمشق في “الزبلطاني” وريف دمشق في “حرستا” منح اللوحات الجديدة وتركيبها على المركبات من قبل الفنيين المعنيين داخل حرم المديرية، وللمعاملات والحالات التالية حصراً… وهي “تسجيل المركبة لأول مرة، معاملة نقل ملكية، إجراء معاملة تبدلات فنية” ماعدا معاملات القاطرات والمقطورات تسجيل مركبة، تسوية وضع مركبة مسجلة، تغيير فئة المركبة، إعادة مركبة إلى السير وتثبيت خط سير “مركبة استثمار”، معاملات عقد تسوية وضع، ومعاملات المرسوم 14 لعام 2014.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية التبديل تتم بشكل تدريجي وإلكتروني للمعاملات المذكورة أعلاه بدمشق وريفها حاليا،ً وسيتم لاحقاً التوسع والإضافة في المعاملات والانتقال لمحافظات أخرى وفق برنامج زمني مخطط، حيث سيتم الإعلان عن كل الخطوات القادمة والتوضيحات اللازمة عبر موقع وصفحة وقنوات وزارة النقل الرسمية ووسائل الإعلام الوطني.