بيروت.. استشهاد ستة أشخاص في عدوان على منطقة الباشورة
استشهد ستة أشخاص في عدوان إسرائيلي على مركز الهيئة الصحية في العاصمة اللبنانية بيروت.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة قوله: إن الطيران المعادي شن غارة على المركز الواقع في منطقة الباشورة في بيروت، ما تسبب باستشهاد شخصين على الفور، وجرح 11 آخرين، استشهد منهم لاحقا أربعة متأثرين بإصاباتهم البالغة، مضيفاً: إنه تتم معالجة الجرحى السبعة الآخرين في المستشفيات التي نقلوا إليها.
وقالت الوكالة الوطنية: إن العدو الإسرائيلي استخدم خلال الغارة على مركز الهيئة الصحية القنابل الفوسفورية المُحرمة دولياً.