رئيس مجلس الوزراء يبحث مع سفير الهند بدمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين

بحث رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد غازي الجلالي، مع سفير جمهورية الهند بدمشق، إرشاد أحمد، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات واستمرار التعاون والتنسيق في المحافل الدولية بما يخدم قضايا البلدين.

وأعرب الدكتور الجلالي عن حرص الحكومة السورية على تنمية العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة أمامها بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين، ومتابعة ملفات التعاون وإعادة تفعيل المشاريع المشتركة، ودراسة كل الإمكانيات لتطوير التعاون.

كما لفت إلى أهمية تعزيز التعاون في المجالات التعليمية والبحثية والزراعية والتقنية والبناء والتشييد والطاقة والنقل الجوي والاستفادة من الخبرات الهندية في مجال المعاهد التقنية، بالإضافة إلى تبادل الصادرات ومقايضة السلع التي تحتاجها أسواق البلدين.

من جهته، أكد سفير الهند رغبة بلاده بزيادة التعاون والنشاطات المشتركة وتعزيز العمل المشترك في المجالات التقنية والمكننة الزراعية والمنح الدراسية المقدمة للطلاب السوريين وتدريب الكوادر الحكومية، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية المبنية على الاحترام المتبادل بين الهند وسورية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون ستعود بالفائدة على الجانبين.