روسيا.. إجراءات تقييدية أمنية مؤقتة في مطار قازان

أعلنت الهيئة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، اليوم، فرض قيود أمنية مؤقتة في مطار قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وبحسب ما ونقلت وكالة تاس الروسية عن الهيئة “تم فرض قيود مؤقتة في مطار قازان اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً، بتوقيت موسكو، اليوم، بهدف ضمان سلامة الرحلات المدنية، حيث تم تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة”.

وأضافت هيئة الطيران: إن “أطقم الطائرات ومراقبي الحركة الجوية وخدمات المطار يتخذون التدابير اللازمة لضمان سلامة الرحلات الجوية”.