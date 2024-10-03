في عموم إيران.. المطارات تعاود نشاطها الطبيعي

بعد التأكد من الظروف المؤاتية وأمان الطيران وانتهاء القيود المفروضة على الرحلات، أعلنت مؤسسة الطيران المدني الإيرانية السماح لشركات الطيران باستئناف رحلاتها الجوية في عموم البلاد.

ونقلت وكالة إرنا عن المتحدث باسم المؤسسة جعفر يارزلو قوله: بات مسموحاً لشركات الطيران، استئناف رحلاتها الجوية اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وبإمكان المسافرين متابعة رحلاتهم عن طريق مؤسسة الطيران المدني.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، أمس الأول، استهدافه العدو الإسرائيلي بعشرات الصواريخ في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، رداً على استشهاد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، والقيادي في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.

وفي أعقاب ذلك وللحفاظ على سلامة وأمان الرحلات الجوية، تم إلغاء جميع الرحلات الجوية في أرجاء البلاد حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي.