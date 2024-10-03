29 فرصة عمل عبر مشروع جديد في الصناعات الكيميائية

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة في قطاع الصناعات الكيميائية لمشروع صناعة الدهانات الصناعية والبحرية والمنزلية والمواد العازلة والمواد المالئة وكيماويات البناء في المدينة الصناعية في حسياء بمحافظة حمص.

وأوضحت الهيئة أن التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع تبلغ 26 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية 1584200 كغ ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 29 فرصة عمل.

وأشارت الهيئة إلى أن المشروع هو الثاني من نوعه، الحاصل على إجازة بموجب قانون الاستثمار (18) لعام 2021.