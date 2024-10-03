الخميس, أكتوبر 3, 2024
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29 فرصة عمل عبر مشروع جديد في الصناعات الكيميائية

Raghad

 

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة في قطاع الصناعات الكيميائية لمشروع صناعة الدهانات الصناعية والبحرية والمنزلية والمواد العازلة والمواد المالئة وكيماويات البناء في المدينة الصناعية في حسياء بمحافظة حمص.

وأوضحت الهيئة أن التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع تبلغ 26 مليار ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية 1584200 كغ ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 29 فرصة عمل.

وأشارت الهيئة إلى أن المشروع هو الثاني من نوعه، الحاصل على إجازة بموجب قانون الاستثمار (18) لعام 2021.