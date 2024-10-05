أمر إداري بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط الاحتياطيين ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين
أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمراً إدارياً يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 1/11/2024 م وفقاً لما يلي:
1- يُنهى استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/11/2024 م لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/10/2024م ضمناً.
2- يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/11/2024م لكل من يتم خمس سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/10/2024م ضمناً.