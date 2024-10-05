المقاومة العراقية تستهدف ثلاثة أهداف للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة

استهدفت المقاومة العراقية فجر اليوم ثلاثة أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في بيان للمقاومة أنه و”استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مقاتلونا فجر اليوم ثلاثة أهداف حيوية شمال أراضينا المحتلة، بواسطة الطائرات المسيّرة”، وجددت التأكيد على مواصلة عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.