المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في عدة مواقع وتدمر دبابة ميركافا له

ستهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية صباح اليوم العدو الإسرائيلي في قاعدة “رامات ديفيد” قرب حيفا بالصواريخ ودمرت دبابة ميركافا له.

وجاء في بيان للمقاومة اللبنانية اليوم: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة، ودفاعاً عن ‏لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف ‏مقاتلونا عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، قاعدة ‏رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 1”.

كما استهدف مقاتلو المقاومة دبابة ميركافا للعدو أثناء تقدمها إلى مرتفع الباط آخر حرش مارون جنوب لبنان بصاروخ موجه وأوقعوا طاقمها بين قتيل ومصاب.

واستهدف المقاومون بصليات صاروخية ثلاثة تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في خلة عبير في “يارون” و “كفر جلعادي” و”كفريوفال” .

وأعلنت المقاومة ان مقاتليها أجبروا قوة مشاة للعدو الإسرائيلي على التراجع بعد اشتباكهم معها لدى محاولتها التقدم فجر اليوم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة، وأوقعوا أفراد المجموعة بين قتلى ومصابين، كما تصدوا لمحاولة ثانية لجنود العدو الإسرائيلي بإعادة التقدم باتجاه محيط البلدية في بلدة العديسة.