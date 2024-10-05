اليونيفيل: قواتنا لا تزال في مواقعها بجنوب لبنان

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة أندريا تيننتي أن عناصر قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل موجودة في جميع مواقعها في جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن تيننتي قوله إن الجيش الإسرائيلي طلب منا نقل بعض مواقعنا في 30 أيلول الماضي مضيفاً “لا يزال حفظة السلام في جميع المواقع، نحن نعمل بانتظام على تعديل وضعنا وأنشطتنا، ولدينا خطط طوارئ جاهزة للتفعيل إذا لزم الأمر” معتبراً أن “سلامة وأمن قوات حفظ السلام أمر بالغ الأهمية ونذكّر جميع الأطراف بالتزامها احترام ذلك”.