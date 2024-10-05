عدد من الشهداء والجرحى جراء غارات العدو الإسرائيلي على مجدل سلم وزوطر الشرقية جنوب لبنان

استشهد عدد من الأشخاص وجرح آخرون في غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على بلدتي مجدل سلم وزوطر الشرقية بمحافظة النبطية جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مسيرة إسرائيلية نفذت ظهر اليوم غارة جوية استهدفت منزلاً في بلدة زوطر الشرقية والمعلومات الأولية تشير إلى ارتقاء 3 شهداء.

وأضافت الوكالة: إن غارة معادية أخرى على بلدة مجدل سلم أدت إلى سقوط شهداء وجرحى.

إلى ذلك أعلنت الوكالة الوطنية أن مهندسة من بلدة الجديدة -الفاكهة في بعلبك تعمل متطوعة في الصليب الأحمر استشهدت اليوم متأثرة بجروح أصيبت بها في الرأس جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس مخزناً للسجاد لدى مرورها في المنطقة في بلدة العين.