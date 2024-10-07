الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم
تستمر درجات الحرارة بكونها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المرتفعات الساحلية، وبعض أجزاء من المنطقة الوسطى، مع بقاء الأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية والجنوبية الشرقية.
وخلال الليل يكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام، وخاصة على المرتفعات الجبلية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية وفرصة لتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المناطق الوسطى والقلمون والشمالية الغربية والجنوبية.
وتكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
غداً… تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.