الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم

تستمر درجات الحرارة بكونها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون ‏الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل ‏زخات متفرقة من المطر فوق المرتفعات الساحلية، وبعض أجزاء من ‏المنطقة الوسطى، مع بقاء الأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والبادية ‏والجنوبية الشرقية.‏

وخلال الليل يكون الجو مائلاً للبرودة بشكل عام، وخاصة على المرتفعات ‏الجبلية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية وفرصة لتشكل الضباب في ‏ساعات الصباح الباكر في المناطق الوسطى والقلمون والشمالية الغربية والجنوبية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.‏

غداً… تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.