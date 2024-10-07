القوات الروسية تحرر بلدة جديدة في دونيتسك وتسقط 74 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الجيش الروسي حرر بلدة غرودوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وأسقط 74 طائرة أوكرانية دون طيار.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إنه خلال اليوم الماضي “ضربت مجموعة من الجيش الروسي تشكيلات للقوات الأوكرانية في أراضي دونيتسك ودنيبروبيتروفسك، وصدت العديد من الهجمات المعادية، كما دمرت أسلحة ومعدات غربية أخرى بينها دبابة “ليوبارد” ألمانية الصنع”، لافتة إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية بلغ نحو 1715 جندياً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.