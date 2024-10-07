المقاومة العراقية تستهدف بالطيران المسير موقعاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي بفلسطين المحتلة

أعلنت المقاومة العراقية اليوم استهدافها موقعاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة بالطيران المسير.

وجاء في بيان للمقاومة العراقية.. “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مقاتلونا فجر اليوم بواسطة الطيران المسيّر هدفاً عسكرياً في أراضينا المحتلة”.

وأكدت المقاومة العراقية في ختام بيانها استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.