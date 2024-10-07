المقاومة اللبنانية.. استهداف قاعدة نيمرا ومستوطنة كرمئيل بصليات صاروخية

استهدفت المقاومة اللبنانية قاعدة نيمرا التابعة للعدو الإسرائيلي ومستوطنة كرمئيل بصليات صاروخية.

وأوضحت المقاومة في بيان أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة ودفاعاً عن لبنان وشعبه ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين قصف مقاتلونا قاعدة نيمرا إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية غرب طبريا بصلية صاروخية”.

وفي بيان آخر ذكرت المقاومة: إنها استهدفت أيضاً مستوطنة كرمئيل شمال فلسطين المحتلة بصلية صاروخية. ‏

في السياق، واصل العدو الإسرائيلي صباح اليوم عدوانه على مختلف المناطق اللبنانية، حيث شن طيرانه الحربي غارة على أطراف بلدتي الحلوسية وبدياس وعلى بلدة المطرية وبلدة الشرقية في الجنوب اللبناني.

كما استهدف الطيران المعادي الإسرائيلي منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت بغارة عنيفة، وقصف أطراف بلدة قصرنبا في بعلبك شمال شرق لبنان.