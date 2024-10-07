برشقة صاروخية.. المقاومة الفلسطينية تستهدف مواقع الاحتلال ومستوطناته على أطراف قطاع غزة

تزامناً مع الذكرى الأولى لمعركة “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة في السابع من تشرين الأول 2023، استهدفت المقاومة الفلسطينية مواقع الاحتلال الإسرائيلي وتحشيداته في قطاع غزة والمستوطنات المحيطة برشقة صاروخية،.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن كتائب القسام قولها في بيان: إنها استهدفت في نفس توقيت انطلاق عملية “طوفان الأقصى” قبل عام موقعي “صوفا” و”كرم أبو سالم” العسكريين وتحشدات العدو في معبر رفح، وعدداً من المستوطنات على أطراف القطاع بعدد من صواريخ رجوم عيار 114 ملم.

بدورها، أكدت حركة حماس أن صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وثباته على أرضه، وتقديمه التضحيات الجسام، والتفافه حول مقاومته واحتضانه لها، على مدار عام كامل هو الصخرة التي تحطمت فوقها كل مخططات الاحتلال في التهجير والنيل من حقوقه وتصفية قضيته، مشيرة إلى أنها تعاطت بكل إيجابية مع كل المبادرات، مع تمسكها الراسخ بوقف دائم للعدوان والانسحاب الكامل، والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته وتطلعاته، والوفاء لدمائه وتضحياته.

وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي، تمكنت المقاومة الفلسطينية من اختراق مواقع العدو الإسرائيلي والسيطرة على قواعده العسكرية وعشرات المستوطنات على أطراف القطاع وصولاً إلى مستوطنة “سديروت” ومدينة عسقلان في الأراضي المحتلة، وأوقعوا المئات من ضباط وجنود الاحتلال بين قتيل وجريح وأسير.