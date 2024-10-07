طائرة مساعدات إيرانية للوافدين من لبنان تصل إلى مطار اللاذقية الدولي

وصلت اليوم إلى مطار اللاذقية الدولي طائرة إيرانية، وعلى متنها مساعدات إنسانية للمواطنين اللبنانيين الوافدين إلى سورية، جراء العدوان الإسرائيلي.

وتشمل المساعدات 5000 سلة غذائية ومواد إغاثية متنوعة تتضمن 2000 سجادة، و3000 حرام و500 خيمة، ما يسهم في تلبية بعض متطلبات العائلات اللبنانية التي اضطرت لمغادرة منازلها.

وأشرفت الجهات المختصة بمطار اللاذقية، وبالتعاون مع القوات الروسية العاملة في مركز التنسيق الروسي بقاعدة حميميم، على تفريغ حمولة طائرة المساعدات.