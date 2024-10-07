في كلية ‏الطب بجامعة دمشق.. ‏انطلاق فعاليات المؤتمر الروسي السوري الدولي الثاني للصحة

تحت عنوان “طرق ابن سينا”، انطلقت فعاليات المؤتمر الروسي ‏السوري الدولي الثاني للصحة وذلك في كلية الطب بجامعة دمشق.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز ‏التعاون وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية بين روسيا الاتحادية وسورية .

ويتضمن المؤتمر، الذي يستمر ليومين، جلسات عامة وتخصصية حول ‏طب العيون والأورام والأعصاب والطب النفسي وطب التوليد وأمراض ‏النساء وطب حديثي الولادة والتقنيات المخبرية في الطب التناسلي وطب ‏الأطفال والتخدير والإنعاش وضمان السلامة البيولوجية وعلم الأوبئة ‏والأمراض الجلدية إضافة إلى أنشطة أخرى ضمن البرنامج العلمي.