في كلية الطب بجامعة دمشق.. انطلاق فعاليات المؤتمر الروسي السوري الدولي الثاني للصحة
تحت عنوان “طرق ابن سينا”، انطلقت فعاليات المؤتمر الروسي السوري الدولي الثاني للصحة وذلك في كلية الطب بجامعة دمشق.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية بين روسيا الاتحادية وسورية .
ويتضمن المؤتمر، الذي يستمر ليومين، جلسات عامة وتخصصية حول طب العيون والأورام والأعصاب والطب النفسي وطب التوليد وأمراض النساء وطب حديثي الولادة والتقنيات المخبرية في الطب التناسلي وطب الأطفال والتخدير والإنعاش وضمان السلامة البيولوجية وعلم الأوبئة والأمراض الجلدية إضافة إلى أنشطة أخرى ضمن البرنامج العلمي.