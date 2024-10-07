متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال.. استشهاد طفل في مخيم قلنديا

استشهد طفل فلسطيني اليوم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم قلنديا بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن طفلاً استشهد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها المخيم صباح اليوم، كما أصيب 7 فلسطينيين آخرين بينهم 3 أطفال، فيما اعتقل 20 آخرون.

وفرضت قوات الاحتلال، اليوم، الذي يوافق الذكرى السنوية الأولى لمعركة طوفان الأقصى، إجراءات عسكرية مشددة في الضفة الغربية، واقتحمت عدة مناطق، ما أسفر عن إصابة واعتقال عدد من الفلسطينيين.