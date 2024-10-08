الآلاف يتظاهرن في نيوجرسي ونيويورك رفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

تظاهر الآلاف في مدينة نيويورك الأمريكية دعماً للشعب الفلسطيني ورفضاً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقه.

وبحسب موقع “سي بي إس نيوز” فإن المتظاهرين احتشدوا أمس قرب بورصة نيويورك الكائنة في المنطقة المالية بمدينة نيويورك، ورفعوا العلم الفلسطيني، فيما تجمع العشرات من رجال الشرطة وهم على متن مركبات مكافحة الشغب بالقرب من المتظاهرين.

وفي مدينة باتيرسون بولاية نيوجرسي المجاورة خرجت حشود من المتظاهرين للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومطالبة الولايات المتحدة ودول الغرب الأخرى بوقف تزويد الكيان الإسرائيلي بالأسلحة.

وكان المئات شاركوا أمس الأول بمظاهرات حاشدة في كل من أمريكا والعاصمة البريطانية لندن، تنديداً بالعدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة، والذي أسفر عن ارتقاء عشرات آلاف الفلسطينيين ودمار هائل في المباني السكنية والمدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية.