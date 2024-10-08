الجيش اللبناني: قواتنا موجودة على كامل مساحة الوطن وأولويتنا الصمود في وجه العدوان

أكد الجيش اللبناني أن قواته تنتشر على كامل مساحة الوطن بما فيها الحدود الجنوبية للبلاد، وأن أولوية الجيش الصمود في وجه العدوان ودعم المواطنين.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها اليوم أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام: “في ظل الاعتداءات الهمجية والمتزايدة من جانب العدو الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، وما ينتج عنها من سقوط شهداء وجرحى ودمار كبير يهم قيادة الجيش أن توضح أن الجيش اللبناني إذ ينتشر على كامل مساحة الوطن بما فيها الحدود الجنوبية، ويتولى مسؤولياته الوطنية، ويقدّم الشهداء ويحافظ على جهوزيته للدفاع عن الأرض ضمن الإمكانات المتاحة، وذلك استناداً إلى قرارات السلطة السياسية وتوجيهاتها للقيام بما يراه مناسباً، من أجل حماية لبنان والمؤسسة العسكرية والالتزام بالقرار 1701 ومندرجاته بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل”.

وأضاف البيان: “تعمد بعض وسائل الإعلام إلى إطلاق حملات تجنٍّ وافتراءات وتخوين تطال المؤسسة العسكرية وقيادتها خدمة لمصالح ضيقة وغايات سياسية، وهنا تؤكد قيادة الجيش أنها لن تدخل في سجالات أو مزايدات، وأن الأولوية اليوم بالنسبة إلى القيادة هي حماية المؤسسة والمحافظة على تماسكها ووقف العدوان ودعم المواطنين ومواكبة أزمة النزوح ومواصلة عمليات الإنقاذ بالتنسيق مع الأجهزة المختصة”، موضحا أن الجيش هو المؤسسة التي تشكل العمود الفقري للبنان ما يؤكد أهمية الالتفاف حولها.