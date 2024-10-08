المقاومة العراقية تستهدف خمسة أهداف للعدو

استهدفت المقاومة العراقية خمسة أهداف للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بصواريخ الأرقب المطورة والطائرات المسيرة.

وجاء في بيان للمقاومة: إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مقاتلونا اليوم خمسة أهداف بخمس عمليات منفصلة وسط وشمال أراضينا المحتلة، بواسطة صواريخ الأرقب (الكروز المطوّر) والطائرات المسيّرة”.

وجددت المقاومة تأكيد عزمها على مواصلة عملياتها لدكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.