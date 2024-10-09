الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية أمام المصليين الفلسطينيين حتى السبت المقبل.

ونقلت وكالة وفا عن مدير الحرم معتز أبو سنينة قوله: إن سلطات الاحتلال أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف اليوم في وجه الفلسطينيين، للسماح للمستوطنين بممارسة استفزازاتهم وطقوسهم داخل الحرم، لافتاً إلى أن عملية الإغلاق يتخللها إغلاق البوابات الرئيسة للحرم، ومنع كل موظفي الأوقاف من التواجد داخله، إضافة إلى تحويل أحياء البلدة القديمة في الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي إلى ثكنات عسكرية.

بدوره، أوضح مدير الإدارة العامة لأوقاف الخليل غسان الرجبي أن قوات الاحتلال تواصل منع أذان الفجر في الحرم الإبراهيمي الشريف لليوم الـ27 على التوالي، مشيراً إلى أن قرار إغلاق الحرم لمدة 4 أيام متواصلة يندرج ضمن محاولات التهويد غير المسبوق الذي تتعرض له المقدسات الإسلامية في فلسطين، وهو يعد انتهاكاً فاضحاً لدور العبادة.