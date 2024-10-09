الصحة تطلق الأحد القادم حملة اللقاح الوطنية الشاملة لمتابعة الأطفال المتسربين وتعزيز اللقاح الروتيني للأطفال
تطلق وزارة الصحة الأحد القادم حملة اللقاح الوطنية الشاملة، لمتابعة الأطفال المتسربين وتعزيز اللقاح الروتيني للأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، تحت شعار /لقحوا أطفالكم الآن ليبقوا بأمان/ .
وبينت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أن الحملة التي تستمر حتى الـ 17 من الشهر الجاري بمختلف المحافظات تهدف لتحري الحالة التلقيحية للأطفال، أي التأكد من أن الطفل مستكمل للقاحاته المدرجة في برنامج التلقيح الوطني ،وإعطاء اللقاحات المستحقة، وتزويد الأهل ببطاقات لقاح في حال عدم وجودها.
وأوضحت الوازرة أن الحالات الشائعة لبعض الاعراض لدى الأطفال لا تمنع اللقاح ،كارتفاع درجة الحرارة البسيط والإسهال والسعال والرشح واليرقان الفيزيولوجي واستعمال الصادات الحيوية، بينما الحالات التي تمنع اللقاح هي ارتفاع الحرارة أكثر أو يساوي/ 5ر38/ درجة مئوية والمصاب بمرض منهك يستدعي دخوله المشفى والتحسس لجرعة لقاح سابقة والمصابون بمرض منقص للمناعة والمعالج بأدوية مثبطة للمناعة والمعالج بأدوية منقصة للمناعة مثل الكورتيزون /يعطى اللقاح بعد 30 يوماً من إيقاف المعالجة/.
ودعت الوزارة في بيانها جميع الأهالي لاصطحاب أطفالهم إلى المراكز الصحية أو الفرق الجوالة لتقييم حالتهم التلقيحية، وإعطائهم اللقاحات المستحقة، مشيرة إلى أنها تسعى باستمرار إلى تأمين أفضل اللقاحات الموجودة في العالم وتوفيرها في جميع المراكز الصحية في المحافظات والفرق الجوالة وبشكل مجاني.
ويشمل برنامج التلقيح الوطني في سورية كافة الأطفال، ويهدف إلى إنقاص معدلات المراضة والوفيات عند الأطفال دون الخمس سنوات من خلال التلقيح المنهجي للأطفال باللقاحات التي تحميهم من الأمراض.