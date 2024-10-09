الصحة تطلق الأحد القادم حملة اللقاح الوطنية الشاملة لمتابعة الأطفال المتسربين وتعزيز اللقاح الروتيني للأطفال

تطلق وزارة الصحة الأحد القادم حملة اللقاح الوطنية الشاملة، لمتابعة الأطفال ‏المتسربين وتعزيز اللقاح الروتيني للأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، ‏تحت شعار /لقحوا أطفالكم الآن ليبقوا بأمان/ .‏

وبينت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه أن الحملة التي تستمر ‏حتى الـ 17 من الشهر الجاري بمختلف المحافظات تهدف لتحري الحالة التلقيحية للأطفال، أي ‏التأكد من أن الطفل مستكمل للقاحاته المدرجة في برنامج التلقيح الوطني ،‏وإعطاء اللقاحات المستحقة، وتزويد الأهل ببطاقات لقاح في حال عدم ‏وجودها.‏

وأوضحت الوازرة أن الحالات الشائعة لبعض الاعراض لدى الأطفال لا تمنع اللقاح ،كارتفاع درجة ‏الحرارة البسيط والإسهال والسعال والرشح واليرقان الفيزيولوجي واستعمال ‏الصادات الحيوية، بينما الحالات التي تمنع اللقاح هي ارتفاع الحرارة أكثر أو ‏يساوي/ 5ر38/ درجة مئوية والمصاب بمرض منهك يستدعي دخوله المشفى ‏والتحسس لجرعة لقاح سابقة والمصابون بمرض منقص للمناعة والمعالج ‏بأدوية مثبطة للمناعة والمعالج بأدوية منقصة للمناعة مثل الكورتيزون ‌‏/يعطى اللقاح بعد 30 يوماً من إيقاف المعالجة/.‏

ودعت الوزارة في بيانها جميع الأهالي لاصطحاب أطفالهم إلى المراكز الصحية ‏أو الفرق الجوالة لتقييم حالتهم التلقيحية، وإعطائهم اللقاحات المستحقة، مشيرة ‏إلى أنها تسعى باستمرار إلى تأمين أفضل اللقاحات الموجودة في العالم ‏وتوفيرها في جميع المراكز الصحية في المحافظات والفرق الجوالة وبشكل ‏مجاني.‏

ويشمل برنامج التلقيح الوطني في سورية كافة الأطفال، ويهدف إلى إنقاص ‏معدلات المراضة والوفيات عند الأطفال دون الخمس سنوات من خلال ‏التلقيح المنهجي للأطفال باللقاحات التي تحميهم من الأمراض.‏