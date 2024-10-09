المقاومة اللبنانية تتصدى لمحاولتي تسلل لقوات العدو باتجاه بليدا واللبونة

أعلنت المقاومة اللبنانية أن مقاتليها تصدوا لمحاولتي تسلل لقوات العدو الإسرائيلي باتجاه بلدتي بليدا واللبونة في الجنوب اللبناني.

وذكرت المقاومة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، قام مقاتلونا فجر اليوم بتفجير عبوة ناسفة بقوة من جنود العدو الإسرائيلي، واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة بليدا وأوقعوا فيها إصابات دقيقة”.

وفي بيان آخر، أوضحت المقاومة أنه “لدى محاولة تقدم قوة للعدو الإسرائيلي باتجاه منطقة اللبونة، استهدفها مقاتلونا بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية، وحققوا فيها إصابات مباشرة، ما أدى إلى تراجعها”.

وكانت غرفة عمليات المقاومة الوطنية اللبنانية أعلنت، الليلة الماضية، أن العدو الإسرائيلي يتكبد خسائر فادحة فاقت الـ 35 قتيلاً و 200 مصاب من نخبة ضباطه وجنوده، ولم يفلح حتى الآن بالدخول إلى قرى لبنان الصامدة.