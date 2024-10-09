سبعة شهداء وجرحى جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية

استشهد سبعة لبنانيين اليوم وأصيب آخرون بجروح جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارة لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة السعيدة غرب بعلبك أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر بجروح بينهم ثلاث نساء، فيما استشهد عنصر في الأمن اللبناني جراء غارة معادية على بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية.

كما استشهد شخص وأصيب آخرون بجروح جراء غارة إسرائيلية على أحد المنازل في بلدة الحلانية، في حين شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة الوردانية في إقليم الخروب مستهدفة شقة سكنية في فندق يؤوي عائلات نازحة.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية: إن الغارة أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة 10 آخرين في حصيلة أولية.