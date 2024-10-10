الخارجية تعلن عن المخالفات الامتحانية التي تستدعي حرمان المتقدم لمسابقة تعيين الدبلوماسيين من إكمال الاختبارات

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن المخالفات الامتحانية التي تستدعي ‏حرمان المتقدم لجميع المراحل في المسابقة المعلن عنها في تموز الماضي ‏لتعيين 25 من العاملين الدبلوماسيين ‏في الوزارة.‏

وأوضحت الوزارة في إعلان لها اليوم عبر صفحتها على الفيسبوك أن ‏المخالفات الامتحانية التي تستدعي حرمان المتقدم للمسابقة من إكمال الاختبار، تتضمن ‏عدم اصطحاب البطاقة الشخصية أثناء الاختبار، وإحداث شغب في ‏قاعة الاختبار أو التكلم، وإحداث ضوضاء بغرض تسهيل الغش، وتغيير المتقدم ‏للمكان المخصص للجلوس المحدد له من غير سبب ودون إذن رسمي من ‏الفريق الفني.‏

وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات تتضمن أيضاً ضبط جهاز خليوي أو ساعة ‏ذكية أو وسيلة اتصال بحوزة المتقدم في القاعة خلال الاختبارات، سواء أكان ‏مقفلاً أو فعالاً، وضبط المتقدم أثناء أحد الاختبارات وبحوزته سماعات سلكية ‏أو لاسلكية أو هاتف خليوي مع سماعات أو أية أجهزة إلكترونية أخرى تساعد ‏على الغش، وضبط وسيلة غش في حوزة الطالب ضمن القاعة تتعلق بالاختبار ‏والكتابة على المقعد – الجدار – الآلة الحاسبة أو على أعضاء الجسم كتابات ‏تتعلق بالاختبار.‏

كما تتضمن المخالفات تسهيل النقل لزميل له داخل القاعة سواء أكان مشافهة ‏أو من خلال الإشارات أو من خلال تمرير وسيلة غش أو أية ورقة أو غير ‏ذلك، ومحاولة تصوير أو حفظ أسئلة الاختبار بأي وسيلة كانت، ويحق ‏للمراقب تفتيش المتقدم في حال الشك بوجود وسيلة غش لديه ومحاولة فتح ‏أي نافذة “حاسبة – ملف إكسل أو غير ذلك” أو موقع إلكتروني على الحاسب، ‏فيما عدا الواجهة الخاصة بالاختيار، ومخالفة المتقدم لإدارة القاعة الامتحانية ‏بأي شكل من الأشكال “تغيير مكان الجلوس – وغير ذلك”، وانتحال المتقدم ‏شخصية غيره بقصد أداء الاختبار عنه أو إدخال شخص بديل لهذه الغاية، ‏وتطاول المتقدم على المكلف بأعمال المراقبة أو ثبوت توجيه تهديدات خاصة ‏له.‏

وكانت الوزارة أعلنت أمس أن امتحانات المرحلة الأولى مرحلة اختبار القدرات ‏الذاتية والسمات الشخصية تجري ابتداء من يوم الأحد الـ 13 من تشرين ‏الأول القادم من الساعة التاسعة صباحاً في نافذة التدريب الإلكتروني – مركز ‏خدمة الموارد البشرية جانب فندق الشام.‏