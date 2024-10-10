الخارجية تعلن عن المخالفات الامتحانية التي تستدعي حرمان المتقدم لمسابقة تعيين الدبلوماسيين من إكمال الاختبارات
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن المخالفات الامتحانية التي تستدعي حرمان المتقدم لجميع المراحل في المسابقة المعلن عنها في تموز الماضي لتعيين 25 من العاملين الدبلوماسيين في الوزارة.
وأوضحت الوزارة في إعلان لها اليوم عبر صفحتها على الفيسبوك أن المخالفات الامتحانية التي تستدعي حرمان المتقدم للمسابقة من إكمال الاختبار، تتضمن عدم اصطحاب البطاقة الشخصية أثناء الاختبار، وإحداث شغب في قاعة الاختبار أو التكلم، وإحداث ضوضاء بغرض تسهيل الغش، وتغيير المتقدم للمكان المخصص للجلوس المحدد له من غير سبب ودون إذن رسمي من الفريق الفني.
وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات تتضمن أيضاً ضبط جهاز خليوي أو ساعة ذكية أو وسيلة اتصال بحوزة المتقدم في القاعة خلال الاختبارات، سواء أكان مقفلاً أو فعالاً، وضبط المتقدم أثناء أحد الاختبارات وبحوزته سماعات سلكية أو لاسلكية أو هاتف خليوي مع سماعات أو أية أجهزة إلكترونية أخرى تساعد على الغش، وضبط وسيلة غش في حوزة الطالب ضمن القاعة تتعلق بالاختبار والكتابة على المقعد – الجدار – الآلة الحاسبة أو على أعضاء الجسم كتابات تتعلق بالاختبار.
كما تتضمن المخالفات تسهيل النقل لزميل له داخل القاعة سواء أكان مشافهة أو من خلال الإشارات أو من خلال تمرير وسيلة غش أو أية ورقة أو غير ذلك، ومحاولة تصوير أو حفظ أسئلة الاختبار بأي وسيلة كانت، ويحق للمراقب تفتيش المتقدم في حال الشك بوجود وسيلة غش لديه ومحاولة فتح أي نافذة “حاسبة – ملف إكسل أو غير ذلك” أو موقع إلكتروني على الحاسب، فيما عدا الواجهة الخاصة بالاختيار، ومخالفة المتقدم لإدارة القاعة الامتحانية بأي شكل من الأشكال “تغيير مكان الجلوس – وغير ذلك”، وانتحال المتقدم شخصية غيره بقصد أداء الاختبار عنه أو إدخال شخص بديل لهذه الغاية، وتطاول المتقدم على المكلف بأعمال المراقبة أو ثبوت توجيه تهديدات خاصة له.
وكانت الوزارة أعلنت أمس أن امتحانات المرحلة الأولى مرحلة اختبار القدرات الذاتية والسمات الشخصية تجري ابتداء من يوم الأحد الـ 13 من تشرين الأول القادم من الساعة التاسعة صباحاً في نافذة التدريب الإلكتروني – مركز خدمة الموارد البشرية جانب فندق الشام.