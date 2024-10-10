بصليات صاروخية.. المقاومة اللبنانية تستهدف العدو في عدة مواقع

رداً على عدوانه الوحشي المتواصل على قطاع غزة والأراضي اللبنانية، استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية عدة مواقع للكيان الإسرائيلي بصليات صاروخية.

وجاء في بيان للمقاومة أنه و”دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مقاتلونا عند الساعة العاشرة من صباح اليوم مستوطنة كريات شمونة بصلية صاروخية كبيرة”.

وفي بيانات أخرى، أعلنت المقاومة عن استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج وبيت هلل ومعيان باروخ بصليات صاروخية في نفس التوقيت.