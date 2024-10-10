درعا.. تفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب سوق نايف التجاري

فجرت وحدات الهندسة عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب سوق نايف التجاري و تجمع المدارس المجاور في حي الكاشف الشرقي بمدينة درعا.

وبين مصدر في قيادة شرطة محافظة درعا أن المواطنين اكتشفوا وجود عبوة مزروعة قرب رصيف السوق المذكور وأبلغوا الجهات المختصة التي حضرت إلى المكان.

وأوضح المصدر أنه بعد الكشف الهندسي على العبوة الناسفة تبين عدم إمكانية تفكيكها وبالتالي اتخذ القرار بتفجيرها بعد اتخاذ الإجراءات الاحتياطية وإخلاء المنطقة من السكان، حيث اقتصرت الأضرار على الماديات في موقع التفجير.