دير البلح.. 22 شهيداً وعشرات الجرحى ضحايا مجزرة جديدة للاحتلال

استشهد 22 فلسطينياً وأصيب العشرات، جراء مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا بأن طيران الاحتلال قصف مدرسة رفيدة التي تؤوي نازحين غرب مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 22 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء وإصابة عدد آخر بجروح بينهم حالات خطيرة.

كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في الصفطاوي شمال منطقة الجلاء شمال غرب مدينة غزة، في وقت استشهد فلسطينيان في قصف مماثل استهدف فلسطينيين وسط مدينة رفح جنوب القطاع.