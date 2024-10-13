إصابة 4 مسعفين من الصليب الأحمر اللبناني باعتداء إسرائيلي

جددت قوات العدو الإسرائيلي الاعتداء على الطواقم الطبية والإنقاذية وسيارات الإسعاف، وتسبب بإصابة 4 من مسعفي الصليب الأحمر اللبناني وتضرر سيارتي إسعاف بإحدى غاراته عند مفترق بلدة صربين طريق عام كفرا.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الصليب الأحمر اللبناني “أن 4 من مسعفينا أصيبوا بجروح وتضررت سيارتا إسعاف بعد استهداف طيران العدو لهم أثناء عملهم بموجب اذن من اليونيفيل في منزل استهدفته في وقت سابق غارة معادية في بلدة صربين في جنوب لبنان”.

من جهتها، أعلنت غرفة عمليات الجمعية الطبية الإسلامية في صيدا في بيان أن عدداً من الأشخاص أصيب بجروح جراء غارة على أحد المباني في منطقة بقسطا- الشرحبيل.