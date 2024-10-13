المقاومة اللبنانية تتصدى لمحاولات تسلل جنود العدو وتستهدف عدداً من مواقعه

أحبطت المقاومة الوطنية اللبنانية، بعد منتصف الليلة الماضية وفجر اليوم، محاولتي تسلل لجنود العدو الإسرائيلي نحو الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وأوقعتهم بين قتيل وجريح، كما نفذت عدة عمليات نوعية ضد مواقع وقواعد انتشار قوات العدو ومستوطناته.

وذكرت المقاومة في بيانين منفصلين: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه قام مقاتلونا عند الساعة الثالثة و45 دقيقة فجر اليوم بِتفجير ‏عبوة ناسفة بِقوةٍ من جنود العدو الإسرائيلي بالأسلحة المتوسطة ‏والرشاشة، ‏واشتبكوا معها لدى محاولتها التسلل إلى بلدة رامية، ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، كما فجروا بعد نحو ساعة عبوة ناسفة بقوة أخرى للعدو، واشتبكوا معها بالأسلحة ‏المتوسطة والرشاشة ‏لدى محاولتها ‏التسلل إلى منطقة تل المدوّر ‏في بلدة رامية، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. ‏

وأعلنت المقاومة أن مقاتليها استهدفوا بخمس عمليات متتالية فجر اليوم أيضاً ‏4 تجمعات لجنود العدو في موقع تل شعر بقذائف المدفعية، وفي محيط موقع رامية بصاروخ موجه، وفي خلة وردة ومستوطنة شاميرا، وفي مستوطنة المنارة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، كما استهدفوا آلية مدرعة في محيط موقع رامية بصاروخ موجه، وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا طاقمها بين قتيل ‏وجريح.