الموافقة على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والزراعية والخدمية

وافقت رئاسة مجلس الوزراء اليوم على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية ‏في القطاعات الصحية والزراعية والخدمية.‏

وتشمل التوصيات التي تمت الموافقة عليها: تحديد سعر شراء الكيلو غرام ‏الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2024 بمبلغ ‏قدره 10 آلاف ليرة سورية واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة ‏العامة لحلج وتسويق الأقطان، وكذلك تمويل مادة المولاس “الشوندر السكري” ‏من خارج المنصة، نظراً للحاجة الماسة للمادة في عملية إنتاج الخميرة ‏الضرورية في تصنيع رغيف الخبز ولتغطية حاجة المخابز العامة والخاصة ‏من المادة، ولضمان استمرار العملية الإنتاجية في معامل المؤسسة العامة ‏للسكر.‏

كما تمت الموافقة على العقد المبرم لصالح وزارة الثقافة لتحسين وتطوير ‏وضع الشبكة الحاسوبية والإنترنت في مكتبة الأسد الوطنية، والموافقة على ‏العقد المبرم بين الهيئة العامة للمدينة الجامعية بحلب والشركة العامة للبناء ‏والتعمير لتنفيذ أعمال استبدال وتجديد المرافق العامة في الوحدة السكنية 16‌‏ في المدينة الجامعية بحلب، مع إعادة تأهيل الجناح 101 فيها.‏

وتضمنت كذلك الموافقة على العقد المبرم بين الهيئة العامة للمدينة الجامعية ‏بحلب ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ أعمال استبدال وتجديد المرافق ‏العامة في الوحدة السكنية 20 في المدينة الجامعية بحلب، لتأمين السكن لعدد ‏أكبر من الطلاب، والموافقة على العقد المبرم بين جامعة حلب ومؤسسة تنفيذ ‏الإنشاءات العسكرية فرع حلب للقيام بأعمال فصل قسم المسرع الخطي ‏ومعالجة الأضرار الناتجة عن الزلزال في مشفى الأورام بحلب، بقيمة 10‌‏ مليارات ليرة سورية، وذلك نظراً لحاجة الجامعة لتجهيز مشفى الأورام كونه ‏مشروعاً حيوياً واستراتيجياً في المنطقة الشمالية، واستثمار جزء من المشفى ‏الخاص بالمسرع الخطي ووضعه بالخدمة ومعالجة الأضرار الناتجة عن ‏الزلزال في المشفى.‏

ومن التوصيات التي تمت الموافقة عليها أيضاً: تأمين مستلزمات التنقية ‏الدموية لزوم جهات القطاع الصحي العام (جلسات غسيل كلية أطفال)، بقيمة 1.8 مليار ليرة سورية وتقديم مستهلكات التخدير “دارة تخدير – دارة ‏منفسة” لزوم القطاع الصحي العام بقيمة 524 ألف دولار، والعقد المبرم ‏لتقديم مستهلكات التخدير “قثطرة وريدية” لزوم القطاع الصحي العام بقيمة ‌‏18 مليار ليرة سورية، بهدف الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية ‏للمواطنين بالشكل الأمثل وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى وتقديم ‏مستهلكات الجراحة العامة لزوم القطاع الصحي العام بقيمة 9 مليارات ليرة ‏سورية.‏