الموافقة على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والزراعية والخدمية
وافقت رئاسة مجلس الوزراء اليوم على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في القطاعات الصحية والزراعية والخدمية.
وتشمل التوصيات التي تمت الموافقة عليها: تحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2024 بمبلغ قدره 10 آلاف ليرة سورية واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، وكذلك تمويل مادة المولاس “الشوندر السكري” من خارج المنصة، نظراً للحاجة الماسة للمادة في عملية إنتاج الخميرة الضرورية في تصنيع رغيف الخبز ولتغطية حاجة المخابز العامة والخاصة من المادة، ولضمان استمرار العملية الإنتاجية في معامل المؤسسة العامة للسكر.
كما تمت الموافقة على العقد المبرم لصالح وزارة الثقافة لتحسين وتطوير وضع الشبكة الحاسوبية والإنترنت في مكتبة الأسد الوطنية، والموافقة على العقد المبرم بين الهيئة العامة للمدينة الجامعية بحلب والشركة العامة للبناء والتعمير لتنفيذ أعمال استبدال وتجديد المرافق العامة في الوحدة السكنية 16 في المدينة الجامعية بحلب، مع إعادة تأهيل الجناح 101 فيها.
وتضمنت كذلك الموافقة على العقد المبرم بين الهيئة العامة للمدينة الجامعية بحلب ومؤسسة الإسكان العسكرية لتنفيذ أعمال استبدال وتجديد المرافق العامة في الوحدة السكنية 20 في المدينة الجامعية بحلب، لتأمين السكن لعدد أكبر من الطلاب، والموافقة على العقد المبرم بين جامعة حلب ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع حلب للقيام بأعمال فصل قسم المسرع الخطي ومعالجة الأضرار الناتجة عن الزلزال في مشفى الأورام بحلب، بقيمة 10 مليارات ليرة سورية، وذلك نظراً لحاجة الجامعة لتجهيز مشفى الأورام كونه مشروعاً حيوياً واستراتيجياً في المنطقة الشمالية، واستثمار جزء من المشفى الخاص بالمسرع الخطي ووضعه بالخدمة ومعالجة الأضرار الناتجة عن الزلزال في المشفى.
ومن التوصيات التي تمت الموافقة عليها أيضاً: تأمين مستلزمات التنقية الدموية لزوم جهات القطاع الصحي العام (جلسات غسيل كلية أطفال)، بقيمة 1.8 مليار ليرة سورية وتقديم مستهلكات التخدير “دارة تخدير – دارة منفسة” لزوم القطاع الصحي العام بقيمة 524 ألف دولار، والعقد المبرم لتقديم مستهلكات التخدير “قثطرة وريدية” لزوم القطاع الصحي العام بقيمة 18 مليار ليرة سورية، بهدف الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأمثل وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى وتقديم مستهلكات الجراحة العامة لزوم القطاع الصحي العام بقيمة 9 مليارات ليرة سورية.