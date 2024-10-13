لإدراكه عجز المجتمع الدولي.. حزب الله: العدو الإسرائيلي يستخدم القنابل العنقودية المحرمة

أكد حزب الله أن مقاتلي المقاومة اللبنانية لم يتفاجؤوا بالجريمة الجديدة للعدو الإسرائيلي، حيث قامت قواته، صباح اليوم، بقصف المنطقة الواقعة بين بلدتي حانين والطيري بصواريخ محشوة بالقنابل العنقودية المحرمة دولياً.

وقالت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان: “لم نُفاجأ أبداً بالجريمة الهمجية الجديدة، والتي تضاف إلى سلسلة جرائمه ضدّ الشعبين اللبناني والفلسطيني، وذلك بعد عجزه الفاضح في ميدان المواجهة المباشرة مع مجاهدي المقاومة الإسلامية”.

وأشار البيان إلى أنّ العدو الصهيوني المدعوم عسكرياً وسياسياً من الولايات المتحدة الأميركية، والذي يقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف لم يتجرأ على مثل هذه الخطوة إلا لإدراكه العجز الفاضح لما يُسمى بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية إزاء هذه الجرائم الجديدة.