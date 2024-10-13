وزير خارجية العراق: نرفض استخدام أراضينا لاستهداف دول الجوار

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده ترفض استخدام أراضيها لاستهداف دول الجوار، وأن استمرار العدوان الصهيوني على لبنان وغزة يهدد استقرار المنطقة.

وقال حسين في مؤتمر صحفي اليوم وفق وكالة “واع”: “إن الحكومة العراقية حذرت من اتساع رقعة الحرب، ونرفض استخدام الأراضي العراقية لاستهداف دول الجوار”، مؤكداً أن وقوع الحرب بالمنطقة يهدد السلم الدولي.

واعتبر حسين أن اندلاع الحرب قد يؤدي إلى أزمة في الطاقة، ويتسبب في تهديد حركة الملاحة، مشيراً إلى أن تهديدات الاستهداف الحاصلة في المنطقة أمر خطير.