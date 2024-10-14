بالطيران المسير.. المقاومة العراقية تستهدف موقعاً للعدو في غور الأردن

استهدفت المقاومة العراقية بالطيران المسير فجر اليوم موقعاً للعدو الإسرائيلي في غور الأردن بفلسطين المحتلة.

وذكرت المقاومة في بيان: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الإثنين هدفاً حيوياً في غور الأردن بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسيّر”.

وأكدت المقاومة استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.